«Великому и ужасному» Тайсону сегодня 40 лет

Легендарный американский боксер Майк Тайсон встретит свой сороковой день рождения в кругу семьи. Об этом «РИА«Новости» сообщили в компании Shelly Finkel Management, которая принадлежит последнему спортивному менеджеру боксера Шелли Финкелю.



"Никаких специальных акций, приуроченных к сорокалетию мистера Тайсона, не планируется. Он проведет этот день со своими детьми и семьей", - заявил собеседник агентства.



Легенда мирового бокса Майк Тайсон вошел в спортивную историю не столько за откушенное ухо своего соперника Эвандера Холифилда, а за то, что в 20 лет стал самым молодым чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе.



Тайсон родился 30 июня 1966 года, через два дня после того, как известный боксер Эрни Террел отстоял 15 раундов с Дагом Джонсом и во второй раз стал чемпионом по версии WBA в тяжелом весе. Правда, в следующем 1967 году Террел не выдержал напора Мухаммеда Али: многие спортивные эксперты того времени считали, что бой нужно было остановить еще после девятого раунда. То, что делал Али с Террелом после девятого раунда, американская пресса назвала "убийством" и "отрыванием крыльев у бабочки".

До пятнадцати лет Тайсона воспитывала мать - Лорна, своего отца - Пасела Тайсона - Майк не знал. Когда Майку было пятнадцать лет, его мать умерла от рака.



Будущий боксер оттачивал свои навыки на улицах центрального Бруклина, где даже самая незначительная ошибка порой могла привести к плачевным последствиям. Из-за своего боевого настроения, частых драк и участия в различных сомнительных делах, у Майка, как и у многих его товарищей, возникали проблемы с полицией. После одного из арестов, Майка отправили в специальную школу для мальчиков на окраине штата Нью-Йорк. Именно там подростка заметил профессионал-тяжеловес Бобби Стюарт, который не добился в своей жизни выдающихся результатов, но именно ему будущий "Железный" Майк обязан всем. Стюарт привил мальчику любовь к боксу. Тринадцатилетний Тайсон показывал хорошие результаты и даже в один из спарингов послал в нокдаун своего теренера Стюарта. В 1980 году Стюарт везет Тайсона к своему знакомому - легендарному тренеру и менеджеру Касу Д'Амато, сделавшего Хосе Торреса чемпионом мира, а Флойда Паттерсона абсолютным чемпионом мира (кстати, самого молодого до Тайсона чемпиона). После спаринга Тайсона и Стюарта, последний спросил Д'Амато его мнение о бое. "Что думаешь, Кас?" - сказал Стюарт. "Что думаю? Думаю, это будущий чемпион мира в тяжелом весе", - ответил Кас и не ошибся. После смерти матери 15-летнего Майка его опекуном стал Д'Амато.



В любительском боксе Майк показывал выдающиеся результаты (24 боя и только три поражения), стараясь всегда довести дело до логического конца - нокаута. По оценкам многих спортивных обозревателей того времени, именно "за неоправданную жестокость на ринге" молодой Тайсон не попал в олимпийскую сборную США по боксу на XXIII летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году, когда "летающая легенда" - американский бегун Карл Льюис - завоевал сразу четыре золотые медали.



В 1985 году Тайсон вышел на профессиональный ринг. К сожалению, столь знаменательное событие омрачено смертью приемного отца Майка - Д'Амато. Всего через 20 месяцев и 27 боев 22 ноября 1986 года в Лас Вегасе Тайсон вышел на бой за звание чемпиона по версии WBC с Тревором Бербиком, который 11 декабря 1981 года победил в десятираундовой схватке Мухаммеда Али (это был последний бой легендарного Али). Зал в гостинице Хилтон ожидал долгой и захватывающей схватки. Однако исход боя решился уже во втором раунде - после второго нокдауна подряд Бербик так и не смог продолжить бой, который продолжался 2 минуты 35 секунд. В этот день Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв титул по версии WBC. Далее одна за другой последовали победы по версиям WBC, WBA и IBF.



Тайсон являлся чемпионом по версии WBC в тяжелом весе с 1986 по 1990, потом снова завоевал титул в 1996 году. Он также является чемпионом по версии WBA в тяжелом весе с 1987 по 1990 и вновь становится им в 1996 и 1997 годах. А с 1987 по 1990 он был чемпионом по версии IBF. Абсолютным чемпионом (по всем трем версиям) Тайсон был с 1987 по 1990 годы.



11 февраля 1990 года Тайсон неожиданно для себя проиграл бой Джеймсу (Бастеру) Дугласу в Токио. Этот бой, в отличие от поединка, когда Тайсон впервые стал чемпионом мира, длился долго. В десятом раунде Дуглас ударом справа "обезоружил" Тайсона. Чемпион еще какое-то время держался на ногах, но уже был не в силах обороняться. Бой закончился нокаутом "Железного Майка".



Поражение серьезно сказалось на все дальнейшей судьбе боксера. В 1991 году ему были предъявлены обвинения в изнасиловании чернокожей королевы красоты штата Род Айленд Дезири Вашингтон, в 1992 году он был приговорен к шести годам лишения свободы, однако вышел на волю в 1995 году. В тюрьме он принял ислам, и был наречен Маликом Абдул Азизом. В марте 1996 года за три раунда с Фрэнком Бруно Тайсон вновь стал обладателем титула чемпиона по версии WBC. В сентябре того же года Тайсону понадобилось чуть менее двух минут боя с Брюсом Селдоном, чтобы вернуть себе звание чемпиона по версии WBA. По мнению экспертов, Селдон был так напуган боем с именитым противников, что просто сдался.



Далее последовали памятные бои Тайсона с Эвандером Холифилдом: 9 ноября 1996 и 28 июня 1997 года. Оба боя Тайсон проиграл. В самом начале второго поединка Холифилд рассек правую бровь Тайсону, но тот продолжил бой. В начале третьего раунда Тайсон забыл вставить в рот капу и соперники снова разошлись по углам. После небольшой заминки бой продолжился и Тайсон взял инициативу в свои руки. Он провел серию удачных ударов и за 40 секунд до конца раунда боксеры вошли в клинч. В этот момент, когда рот Тайсона оказался рядом с левым ухом Холлифилда, "Железный Майк" выплюнул капу и укусил своего противника за ухо. Боксеры тут же вышли из клинча и Холифилд, держась за ухо скривился от боли. Судья Миллс Лэйн объявил тайм-аут. После этого, Тайсон догнал ничего не подозревающего и направляющегося в свой угол Холлифилда и ударил его в спину, от чего укушенный соперник упал на канаты, а сам Тайсон спокойно ушел в свой угол. Судья объявил перерв на несколько минут и оштрафовал Тайсона на два балла. После медицинского обследования врач объявил, что Холифилд может продолжить бой. Однако за 22 секунды до конца раунда боксеры снова вошли в клинч и Тайсон опять укусил Холифилда - теперь уже за левое ухо. Однако на этот раз судья не остановил бой. После гонга Тайсон попытался наброситься на Холифилда и его тренера, снес всех на своем пути, в том числе и офицера полиции. Когда же Тайсона привели в чувства и отвели в его угол, комментатор Джимми Леннон зачитал решение судьи: "Рефери Миллс Лэйн дисквалифицирует Майка Тайсона за то, что он дважды укусил Эвандера Холифилда за оба уха".



После этого последовало непристойное поведение Тайсона по отношению к зрителям. Исход истории - лишение "Железного Майка" лицензии боксера. Следующий бой Тайсон провел уже в январе 1999 года - он отправил в нокаут Франсуа Боту из ЮАР. В феврале этого года Тайсон получил приговор за потасовку после ДТП. В тюрьме он провел девять месяцев и уже в октябре встретился с Орлином Норрисом. Тайсон снова не смог сдержать себя в руках и отправил своего соперника в нокдаун уже после удара гонга. Падая, Норрис повредил колено и бой был остановлен.



После этого были еще бои Тайсона, но после поражения от Леннокса Льюиса в 2002 году он так и не оправился. Тайсон еще выиграл бой у Клиффорда Этьенна, но проиграл два последних: в 2004 и 2005 Дэнни Уильямсу и Кевину Макбрайду соответственно. 11 июня 2005 года он прекратил бой с Макбрайдом перед началом седьмого раунда и признал свое поражение.



Тайсон был дважды женат: на актрисе Робин Гивенс и на враче педиаторе Монике Тернер. Он является отцом восьмерых детей.



После ухода с ринга Тайсон стал участвовать в различных рекламных акицях. В настоящее время он содержит голубиную ферму в Фениксе (штат Аризона), видимо, как дань детскому пристрастию. Также "Железный Майк" ведет переговоры с компанией Top Rank, от которой ему поступило предложение сать спортивным комментатором-аналитиком., передает