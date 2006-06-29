Менеджер «Ювентуса» находится между жизнью и смертью

Джанлука Пессотто находится между жизнью и смертью, об этом заявил сегодня журналистам заведующий реанимационным отделением туринского госпиталя "Молинетте".



"Мы сейчас не можем с определенностью сказать выживет он или нет, даже если вчера и сегодня, после двух операций, ухудшений его состояния не было", - сказал медик.



Ранее сообщалось, что во вторник бывший футболист и нынешних менеджер итальянского клуба "Ювентус" (Турин) Джанлука Пессотто упал с крыши клубного офиса и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Турина.



Итальянские криминалисты высказывают предположение, что Джанлука Пессотто пытался покончить жизнь самоубийством.



К подобному предположению следственные органы пришли, изучив динамику инцидента. По счастью, он упал не на землю, а на крышу припаркованной машины. На место происшествия немедленно прибыла не только полиция, но и следователи прокуратуры города Турина, передает «РИА«Новости».