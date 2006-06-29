Исинбаева поменяет шест на многоборье?

Лучшая спортсменка России последних двух лет, чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр, действующая рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева может сменить легкоатлетическую специализацию. Не исключено, что она попробует свои силы в женском десятиборье, если его введут в программу официальных международных турниров, а одной из дисциплин станут - прыжки с шестом. Об этом агентству "Весь спорт" сказал один из специалистов в ближайшем окружении Елены Исинбаевой.



Ренее уже сообщалось, что серьезные разговоры о замене женского семиборья на десятиборье, которые ходят уже последние лет пять, недавно опять усилились. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) даже разослала письма, в которых рекомендует национальным федерациям начать культивировать этот вид спорта в своих странах. Женское семиборье, входящее сейчас в программу чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, состоит из следующих видов: бег на 100 м с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 м, прыжки в длину, метание копья и бег на 800 м. В десятиборье на неофициальных и коммерческих турнирах девушки соревнуются в беге на 100 м, метании диска, прыжках с шестом, метании копья, беге на 400 м, беге на 100 м с барьерами, прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 1500 м.



В нынешнем сезоне Елена Исинбаева будет выступать исключительно в прыжках в шестом. Первым стартом для нее станет турнир Gaz de France в Парижа 8 июля, а главным - чемпионат Европы в Гетеборге 8-13 августа. Всего она намерена принять участие в одиннадцати турнирах, передает «Газета.Ru».