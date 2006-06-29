ЧМ-2006. Блохин: Италию мы не боимся

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что его команда не боится играть с Италией в 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сообщает Reuters.



«Мы не боимся играть против Италии. Мы будем играть свободно и хотим победить, - заявил Блохин. - Итальянцы сейчас находятся под давлением, потому что они фавориты, а мы уже достигли того, чего хотели. Мы уже вошли в историю».



«Люди говорят, что мы играем практично и незрелищно… Мне нравится футбол, в который мы играем - мы в четвертьфинале», - заключил Блохин, передает Germany06.ru.