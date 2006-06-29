Звезды НХЛ съедутся в Киев на проводы Христича

Состоялось заседание организационного комитета по проведению прощального матча Дмитрия Христича «Звезды НХЛ – звезды хоккея Украины».



Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта выступит одним из организаторов матча. Определен состав оргкомитета по подготовке и проведению товарищеской игры. Определяется дата проведения игры.



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко выразил уверенность, что матч станет настоящим праздником хоккея и привлечет внимание общественности и потенциальных спонсоров к проблемам этого вида спорта. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Справка. Дмитрий Христич – чемпиона мира в составе сборной СССР 1989 года, на протяжении 12 лет играл в Национальной Хоккейной Лиге, участвовал в матче всех звезд НХЛ 1997 и 1999 годов. Участвовал в Олимпийских играх в составе первой Олимпийской хоккейной сборной Украины 2002 года.