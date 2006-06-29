Бышовца, Романцева и других отправляют учиться тренировать

Российский футбольный союз 11 июля 2006 года приступает к первому этапу обучения очередной группы российских тренеров на получение тренерских лицензий категории PRO. На курсы РФС, которые пройдут в Центре подготовки специалистов в сфере футбола, приглашены такие известные отечественные тренеры, как Олег Романцев, Георгий Ярцев, Анатолий Бышовец, Игорь Колыванов, Юрий Красножан, Станислав Черчесов, Виктор Бондаренко и другие.



Завершение обучения и получение лицензий PRO, в случае утверждения аттестационной комиссией, запланировано на ноябрь текущего года. Причем номинанты на получение лицензий, дающих право тренировать профессиональные клубы и национальные сборные, посетят ведущие мировые тренерские школы в Лондоне, Милане, Манчестере и Амстердаме.



Как сообщает пресс-служба РФС, пока российские тренеры будут проходить обучение, в октябре 2006 года на исполкоме УЕФА в Любляне (Словения) состоится вручение документа о вступлении РФС в Конвенцию УЕФА по тренерским квалификациям.



В 2005 году РФС уже провел обучение первой группы российских специалистов на получение категории PRO. Из 30 номинантов лицензию получили 28 человек, среди которых были Валерий Газзаев, Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Александр Старков, Александр Побегалов, Александр Тарханов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк, Владимир Шевчук, Борис Стукалов, Юрий Газзаев, Сергей Павлов, Сергей Балахнин, Сергей Андреев и т.д.



В последнее время в РФС поступает множество обращений от тренеров стран СНГ с просьбой о прохождении обучения на базе Центра подготовки специалистов в сфере футбола, в связи с тем, что дипломы РФС получили международное признание, передает NEWSru.com.