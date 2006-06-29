Лучшим спортсменом Украины признан Оберемко

Сегодня, 29 июня, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка вручил памятную статуэтку и денежную премию в размере 4 тысяч гривень победителю Всемирных парусных игр Максиму Оберемко, который был признан лучшим спортсменом мая по версии НОК Украины.



Об этом «Главреду» сообщил пресс-атташе главы Национального олимпийского комитета Украины Иван Бондарчук. Напомним, что с минувшего ноября ежемесячно НОК определяет лучшего спортсмена страны по итогам его выступлений на международных соревнованиях. Лауреатами этих наград становились Исмаил Силлах, Олег Лисогор, Елена Грушина и Руслан Гончаров, Лилия Ефремова, Иван Гешко.



Что касается Всемирных игр по парусному спорту, то здесь украинцы завоевали четыре награды.