Ковалайнен хочет стать «боевым пилотом»

Новый молодой талант Renault Хейкки Ковалайнен весьма вероятно сможет занять место Фернандо Алонсо в следующем году. Физикелла месяц назад уже продлил контракт с командой и ждет кто же станет его партнером, передает «Мир Формулы-1» . По словам же самого финна, на 2007 год у него контракт с Renault только тест-пилота.

Хейкки Ковалайнен: "Я хочу остаться в Renault, потому что я очень хорошо знаю команду и людей, работающих в ней. Было бы обидно покидать этот слаженный коллектив. Все, что я вам могу сказать по поводу следующего сезона это то, что мне бы не хотелось работать тест-пилотом еще один год. Я усердно работал на команду на тестах в этом году и планирую быть "боевым пилотом" в следующем сезоне. Но последнее слово как всегда за командой."