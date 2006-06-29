Лауда одобряет решение Алонсо уйти в McLaren

Трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда еще раз высказался в пользу решения Фернандо Алонсо сменить команду в конце текущего сезона. Как известно, испанец в следующем сезоне будет выступать за McLaren, пишет «Мир Формулы-1»



Ники Лауда: “Я восхищаюсь результатами Renault и Алонсо. Он просто непобедим в этом сезоне. Фернандо набрал 84 очка из 90 возможных – это великолепный результат. Renault проводит сильный сезон, еще более успешный, чем в 2005-м, во многом благодаря Фернандо Алонсо. Команда, доказала, что большой бюджет играет не самую важную роль. К примеру, у Toyota, Honda, Ferrari и McLaren он гораздо больше. Тем не менее, в Формуле-1 ситуация быстро меняется, и McLaren есть все составляющие, чтобы стать лидером. Считаю, что Рон Деннис правильно поступил, подписав контракт с Алонсо. Для самого Алонсо также полезно найти новый вызов. Забраться на вершину гораздо легче, чем на ней оставаться. Уверен, он сможет принести McLaren чемпионский титул”.