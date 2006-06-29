В Италии начался суд о договорных матчах

В Риме начался суд по делу о договорных матчах, в которых обвиняются четыре ведущих футбольных клуба Италии. Если их признают виновными, то чемпион страны "Ювентус", а также "Милан", "Фиорентина" и "Лацио" будут переведены в более низкую лигу и лишатся права участия в европейских турнирах, передает «Би-Би-Си». Коллегия из шести судей проводит слушания на Олимпийском стадионе. По делу кроме клубов проходят 26 футбольных чиновников, рефери и судей на линии.

Сегодня рассматривается запрос адвокатов защиты о том, чтобы отложить слушания на более поздний срок для ознакомления с материалами дела.

13 из 23 футболистов сборной Италии, находящейся на финальных играх чемпионата мира в Германии, играют в клубах, против которых выдвинуты обвинения.

В пятницу Италии предстоит матч четвертьфинала против сборной Украины.

Футбольный скандал начался в мае после публикации записей телефонных разговоров, в которых бывший тренер "Ювентуса" Лючано Могги обсуждал назначение судей сезона 2004-2005 годов с высокопоставленными чиновниками итальянской футбольной федерации.

Если суд подтвердит обвинения, клубы лишатся права выступать в высшей лиге, а чиновники - своих должностей и права работать в футбольной индустрии.

По делу проходят вице-президент "Милана" Адриано Галлиани, владелец "Фиорентины" Диего Делла Валле и президент "Лацио" Клаудио Лотито. Все они отвергают выдвинутые против них обвинения.

Больше всех может потерять "Ювентус", который побеждал в национальном чемпионате два последних сезона. В мае по окончании игр чемпионата тренер клуба Лючано Могги подал в отставку.

Назначенный после него тренером, бывший полузащитник "Ювентуса" Джанлука Пессотто, имя которого в деле не упоминается, находится в больнице после падения со второго этажа штаб-квартиры клуба. Его состояние оценивается врачами как серьезное, но стабильное.

Итальянская футбольная федерация, которая назначила судебную коллегию, сообщила, что вердикт будет вынесен к 9 июля. Именно в этот день пройдет финальный матч чемпионата мира.

Если все обернется к худшему, "Ювентус", "Милан" и "Фиорентина" не смогут участвовать в Лиге европейских чемпионов, а "Лацио" - в кубке УЕФА.

Возглавляет судебную коллегию бывший глава Конституционного суда Италии Чезаре Руперто.