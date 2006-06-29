Рар: Ющенко и Тимошенко следует быть на матче Украины с Италией

Успешное выступление Украины на чемпионате мира в Германии нужно максимально использовать. По сути, футболисты должны компенсировать то, что украинские политики отсутствуют в здешних средствах массовой информации. И тем более, что сегодня вся Германия интересуется только футбольными новостями, а не политикой. Об этом «Главреду» высказался директор Центра Кербера по программам в России и странах СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар.



Александр Рар, в частности, сказал: «Ни для кого не секрет, насколько положительно повлияла на имидж Украины оранжевая революция. Теперь нужно над ним работать дальше. И в первую очередь, делать это внутри страны. Для этого не нужно каких-то заоблачных средств, которые потом вполне могут оказаться в какой-то «черной дыре». Важно осознание того, как Украина хочет, чтобы ее воспринимали в мире. Думаю, что футбол и другие подобные акции могут быть очень важным компонентом в этом процессе. И уверен, что не только Ющенко, но и Тимошенко следовало бы завтра приехать на матч Украины с Италией. Тем самым они могли бы показать: украинский народ и украинские политики вместе стоят за командой, которая так хорошо играет, и у которой, я думаю, есть шанс пройти даже в полуфинал. Такая поддержка, безусловно. Ее оказывают и другие президенты, которые приезжают в Германию болеть за свою команду. И очень странно, что ни одного крупного действующего украинского политика до сих пор на чемпионате не было видно.



Если же у Ющенко и Тимошенко недостаточно сильные нервы, а Украина все-таки выйдет в полуфинал – оба политики могут сразу покупать билеты на четвертое июля в Дортмунд, где у них будет возможность повидать еще больше политических VIP-ов. Более того, обсудить с ними – в том числе, возможно, и канцлером Ангелой Меркель – такие важные для Германии в отношении Украины вопросы, как газовая политика и вхождение Киева в НАТО.»