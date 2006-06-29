Легкая атлетика. Кубок Европы-2006. Результаты первого дня

В Малаге (Испания) проходит Кубок Европы по легкой атлетике. Украина представлена во всех соревновательных видах. Украинцы успешно выступают на Кубке и уже после первого дня соревнований копилка нашей сборной обогатилась наградами разного достоинства.

Первый день (28.06.2006 г.). Результаты:

Мужчины

100 м:

1. Рональд Поньон (Франция) - 10,13

2. Дуайн Чеймберз (Великобритания) - 10,19

3. Андрей Епишин (Россия) - 10,19

4. Анхел Родригес (Испания) - 10,24

5. Ронни Оствальд (Германия) - 10,29

6. Симоне Коллио (Италия) - 10,30

7. Дариус Куч (Польша) - 10,30

8. Анатолий Довгаль (Украина) - 10,32

9. Нипа Тран (Финляндия) - 10,43

400 м:

1. Марк Ракиль (Франция) - 45,89

2. Владислав Фролов (Россия) - 46,13

3. Даниэль Дабровски (Польша) - 46,37

4. Клаудио Личчарделло (Италия) - 46,43

5. Грехем Хедман (Великобритания) - 46,79

6. Себастьян Гатцка (Германия) - 46,83

7. Евгений Зюков (Украина) - 47,42

8. Дэвид Теста (Испания) - 47,70

9. Антти Тойвонен (Финляндия) - 48,57

1500 м:

1. Иван Гешко (Украина) - 3.50,34

2. Хуан-К. Игуэро (Испания) - 3.50,85

3. Александр Кривчонков (Россия) - 3.51,96

4. Мирослав Формела (Польша) - 3.52,03

5. Штефан Эберхардт (Германия) - 3.52,03

6. Энди Баддели (Великобритания) - 3.52,27

7. Кристиан Обрист (Италия) - 3.52,52

8. Маидин Мекисси (Франция) - 3.53,66

9. Йонас Хамм (Финляндия) - 3.57,89

5000 м:

1. Сергей Лебедь (Украина) - 14.16,83

2. Хуан Де Ла Осса (Испания) - 14.17,65

3. Сергей Иванов (Россия) - 14.18,14

4. Калид Зубаа (Франция) - 14.19,45

5. Кристофер Томпсон (Великобритания) - 14.20,26

6. Арне Габиус (Германия) - 14.25,33

7. Стефано Ла Роза (Италия) - 14.31,76

8. Михал Качмарек (Польша) - 14.51,61

9. Юсси Утриайнен (Финляндия) - 14.59,92

400 м с барьерами:

1. Наман Кейта (Франция) - 50,20

2. Александр Деревягин (Россия) - 50,35

3. Джанни Карабелли (Италия) - 50,45

4. Рис Уильямс (Великобритания) - 50,61

5. Эдуардо Родригес (Испания) - 51,29

6. Ари-Пекка Латту (Финляндия) - 51,83

7. Ян Шнайдер (Германия) - 51,92

8. Станислав Мельников (Украина) - 52,42

9. Марек Мотыка (Польша) - 52,93

Прыжки в высоту:

1. Андрей Сильнов (Россия) - 2,31

2. Джулио Чотти (Италия) - 2,29

3. Джерман Мэйсон (Великобритания) - 2,27

4. Александр Валерьянчик (Польша) - 2,27

5. Оскари Фросен (Финляндия) - 2,25

6. Александр Нартов (Украина) - 2,25

7. Эйке Оннен (Германия) - 2,20

7. Хавьер Бермехо (Испания) - 2,20

9. Мишель Анани (Франция) - 2,20

Прыжки в длину:

1. Эндрю Хау (Италия) - 8,29

2. Салим Сдири (Франция) - 8,15

3. Марин Старжак (Польша) - 8,09

4. Алексей Лукашевич (Украина) - 8,06

5. Дмитрий Сапинский (Россия) - 7,82

6. Оливер Кониг (Германия) - 7,70

7. Альберто Санс (Испания) - 7,64

8. Кеннет Кастрен (Финляндия) - 7,50

9. Грег Рутерфорд (Великобритания) - 5,98

Толкание ядра:

1. Павел Софьин (Россия) - 20,59

2. Мануэль Мартинес (Испания) - 20,58

3. Ральф Бартельс (Германия) - 20,43

4. Карл Майерскоф (Великобритания) - 20,23

5. Юрий Белоног (Украина) - 20,15

6. Томаш Майевски (Польша) - 19,83

7. Мика Васара (Финляндия) - 19,53

8. Гаэтан Буки (Франция) - 18,93

9. Марко Додони (Италия) - 18,47

Метание молота:

1. Шимон Циолковски (Польша) - 79,31

2. Андрей Скварук (Украина) - 78,71

3. Олли-Пек Карьялайнен (Финляндия) - 77,08

4. Маркус Эссер (Германия) - 77,05

5. Вадим Херсонцев (Россия) - 76,35

6. Кристоф Эпаль (Франция) - 73,48

7. Никола Виццони (Италия) - 73,33

8. Энди Фрост (Великобритания) - 69,95

9. Мойсес Кампени (Испания) - 66,76

Женщины

100 м:

1. Юлия Гущина (Россия) - 11,13

2. Джойс Мадуака (Великобритания) - 11,29

3. Фабьен Бере-Мартинель (Франция) - 11,35

4. Глори Алозие (Испания) - 11,40

5. Марион Вагнер (Германия) - 11,43

6. Елена Чебану (Украина) - 11,46

7. Дженни Каллур (Швеция) - 11,49

8. Дариа Онисько (Польша) - 11,53

9. Виорика Тигау (Румыния) - 11,83

400 м

1. Светлана Поспелова (Россия) - 50,77

2. Никола Сандерс (Великобритания) - 51,92

3. Клаудиа Хоффманн (Германия) - 52,81

4. Наталья Пигида (Украина) - 53,27

5. Зузанна Радецка (Польша) - 53,32

6. Беатрис Далгрен (Швеция) - 54,20

7. Фара Анашарси (Франция) - 54,24

8. Мариа Рус (Румыния) - 54,93

9. Лайа Форкаделл (Испания) - 54,97

800 м:

1. Светлана Клюка (Россия) - 2.01,99

2. Моника Градски (Германия) - 2.04,13

3. Майте Мартинес (Испания) - 2.04,16

4. Анета Лемеш (Польша) - 2.04,21

5. Вирджиния Фуке (Франция) - 2.04,90

6. Михаела Неаску (Румыния) - 2.07,09

7. Тересе Алепил (Швеция) - 2.08,13

8. Ребекка Лайн (Великобритания) - 2.11,04

3000 м:

1. Джо Пейви (Великобритания) - 8.52,54

2. Олеся Сырьева (Россия) - 8.58,27

3. Юстина Лесман (Польша) - 9.02,64

4. Сабрина Мокенхаупт (Германия) - 9.05,20

5. Анан Фарун (Франция) - 9.08,32

6. Татьяна Головченко (Украина) - 9.15,09

7. Сониа Бехарано (Испания) - 9.30,07

8. Корина Думбравеану (Румыния) - 9.39,26

9. Аннели Франссон (Швеция) - 9.45,74

400 м с барьерами:

1. Наташа Данверз (Великобритания) - 55,65

2. Евгения Исакова (Россия) - 55,82

3. Татьяна Терещук (Украина) - 55,87

4. Анджела Моросану (Румыния) - 55,99

5. Анна Йесен (Польша) - 56,74

6. Эрика Мертенссон (Швеция) - 57,68

7. Кора Оливеро (Испания) - 57,94

8. Ауроре Кассамбара (Франция) - 58,12

9. Клаудиа Маркс (Германия) - 58,72

3000 м с препятствиями:

1. Елена Сидорченкова (Россия) - 9.45,73

2. Роса Морато (Испания) - 9.49,81

3. Катаржина Ковальска (Польша) - 9.56,10

4. Элоди Оливар (Франция) - 9.57,15

5. Ида Нильссон (Швеция) - 10.04,78

6. Кристина Касандра (Румыния) - 10.08,08

8. Юлия Игнатова (Украина) - 10.30,60

9. Бирте Бультманн (Германия) - 10.50,03

Прыжки с шестом:

1. Моника Пирек (Польша) - 4,75

2. Ванесса Бослак (Франция) - 4,70

3. Настя Рыжих (Германия) - 4,55

4. Нароа Агирре (Испания) - 4,50

5. Кейт Деннисон (Великобритания) - 4,10

6. Линда Перссон (Швеция) - 4,10

7. Людмила Вайленко (Украина) - 3,90

Тройной прыжок:

1. Ольга Саладуха (Украина) - 14,10

2. Виктория Гурова (Россия) - 14,06

3. Аделина Гаврила (Румыния) - 14,00

4. Камилла Йоханссон (Швеция) - 13,75

5. Карлотта Кастрехана (Испания) - 13,68

6. Александра Фила (Польша) - 13,65

7. Тереса Нзола (Франция) - 13,24

8. Катя Побанц (Германия) - 12,99

9. Надиа Уильямс (Великобритания) - 12,55

Метание диска:

1. Франка Дитцш (Германия) - 65,54

2. Дарья Пищальникова (Россия) - 64,24

3. Николета Грасу (Румыния) - 61,91

4. Виолетта Потепа (Польша) - 60,94

5. Анна Содерберг (Швеция) - 60,68

6. Елена Антонова (Украина) - 59,60

7. Мелина Р. Мишон (Франция) - 55,56

8. Ираче Кинтанал (Испания) - 52,68

9. Зое Дерем (Великобритания) - 26,02

Метание копья:

1. Барбара Мадейчик (Польша) - 64,08

2. Фелициа Молдован (Румыния) - 60,49

3. Мерседес Чилла (Испания) - 60,22

4. Лада Чернова (Россия) - 59,87

5. Анника Суте (Германия) - 59,27

6. Ольга Иванкова (Украина) - 58,70

7. Голди Сайерс (Великобритания) - 56,75

8. Сара Вальтер (Франция) - 56,71

9. Анника Петерссон (Швеция) - 56,08