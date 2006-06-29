Легкая атлетика. Кубок Европы-2006. Результаты первого дня

В Малаге (Испания) проходит Кубок Европы по легкой атлетике. Украина представлена во всех соревновательных видах. Украинцы успешно выступают на Кубке и уже после первого дня соревнований копилка нашей сборной обогатилась наградами разного достоинства.
Первый день (28.06.2006 г.). Результаты:
Мужчины
100 м:
1. Рональд Поньон (Франция) - 10,13
2. Дуайн Чеймберз (Великобритания) - 10,19
3. Андрей Епишин (Россия) - 10,19
4. Анхел Родригес (Испания) - 10,24
5. Ронни Оствальд (Германия) - 10,29
6. Симоне Коллио (Италия) - 10,30
7. Дариус Куч (Польша) - 10,30
8. Анатолий Довгаль (Украина) - 10,32
9. Нипа Тран (Финляндия) - 10,43
400 м:
1. Марк Ракиль (Франция) - 45,89
2. Владислав Фролов (Россия) - 46,13
3. Даниэль Дабровски (Польша) - 46,37
4. Клаудио Личчарделло (Италия) - 46,43
5. Грехем Хедман (Великобритания) - 46,79
6. Себастьян Гатцка (Германия) - 46,83
7. Евгений Зюков (Украина) - 47,42
8. Дэвид Теста (Испания) - 47,70
9. Антти Тойвонен (Финляндия) - 48,57
1500 м:
1. Иван Гешко (Украина) - 3.50,34
2. Хуан-К. Игуэро (Испания) - 3.50,85
3. Александр Кривчонков (Россия) - 3.51,96
4. Мирослав Формела (Польша) - 3.52,03
5. Штефан Эберхардт (Германия) - 3.52,03
6. Энди Баддели (Великобритания) - 3.52,27
7. Кристиан Обрист (Италия) - 3.52,52
8. Маидин Мекисси (Франция) - 3.53,66
9. Йонас Хамм (Финляндия) - 3.57,89
5000 м:
1. Сергей Лебедь (Украина) - 14.16,83
2. Хуан Де Ла Осса (Испания) - 14.17,65
3. Сергей Иванов (Россия) - 14.18,14
4. Калид Зубаа (Франция) - 14.19,45
5. Кристофер Томпсон (Великобритания) - 14.20,26
6. Арне Габиус (Германия) - 14.25,33
7. Стефано Ла Роза (Италия) - 14.31,76
8. Михал Качмарек (Польша) - 14.51,61
9. Юсси Утриайнен (Финляндия) - 14.59,92
400 м с барьерами:
1. Наман Кейта (Франция) - 50,20
2. Александр Деревягин (Россия) - 50,35
3. Джанни Карабелли (Италия) - 50,45
4. Рис Уильямс (Великобритания) - 50,61
5. Эдуардо Родригес (Испания) - 51,29
6. Ари-Пекка Латту (Финляндия) - 51,83
7. Ян Шнайдер (Германия) - 51,92
8. Станислав Мельников (Украина) - 52,42
9. Марек Мотыка (Польша) - 52,93
Прыжки в высоту:
1. Андрей Сильнов (Россия) - 2,31
2. Джулио Чотти (Италия) - 2,29
3. Джерман Мэйсон (Великобритания) - 2,27
4. Александр Валерьянчик (Польша) - 2,27
5. Оскари Фросен (Финляндия) - 2,25
6. Александр Нартов (Украина) - 2,25
7. Эйке Оннен (Германия) - 2,20
7. Хавьер Бермехо (Испания) - 2,20
9. Мишель Анани (Франция) - 2,20
Прыжки в длину:
1. Эндрю Хау (Италия) - 8,29
2. Салим Сдири (Франция) - 8,15
3. Марин Старжак (Польша) - 8,09
4. Алексей Лукашевич (Украина) - 8,06
5. Дмитрий Сапинский (Россия) - 7,82
6. Оливер Кониг (Германия) - 7,70
7. Альберто Санс (Испания) - 7,64
8. Кеннет Кастрен (Финляндия) - 7,50
9. Грег Рутерфорд (Великобритания) - 5,98
Толкание ядра:
1. Павел Софьин (Россия) - 20,59
2. Мануэль Мартинес (Испания) - 20,58
3. Ральф Бартельс (Германия) - 20,43
4. Карл Майерскоф (Великобритания) - 20,23
5. Юрий Белоног (Украина) - 20,15
6. Томаш Майевски (Польша) - 19,83
7. Мика Васара (Финляндия) - 19,53
8. Гаэтан Буки (Франция) - 18,93
9. Марко Додони (Италия) - 18,47
Метание молота:
1. Шимон Циолковски (Польша) - 79,31
2. Андрей Скварук (Украина) - 78,71
3. Олли-Пек Карьялайнен (Финляндия) - 77,08
4. Маркус Эссер (Германия) - 77,05
5. Вадим Херсонцев (Россия) - 76,35
6. Кристоф Эпаль (Франция) - 73,48
7. Никола Виццони (Италия) - 73,33
8. Энди Фрост (Великобритания) - 69,95
9. Мойсес Кампени (Испания) - 66,76
Женщины
100 м:
1. Юлия Гущина (Россия) - 11,13
2. Джойс Мадуака (Великобритания) - 11,29
3. Фабьен Бере-Мартинель (Франция) - 11,35
4. Глори Алозие (Испания) - 11,40
5. Марион Вагнер (Германия) - 11,43
6. Елена Чебану (Украина) - 11,46
7. Дженни Каллур (Швеция) - 11,49
8. Дариа Онисько (Польша) - 11,53
9. Виорика Тигау (Румыния) - 11,83
400 м
1. Светлана Поспелова (Россия) - 50,77
2. Никола Сандерс (Великобритания) - 51,92
3. Клаудиа Хоффманн (Германия) - 52,81
4. Наталья Пигида (Украина) - 53,27
5. Зузанна Радецка (Польша) - 53,32
6. Беатрис Далгрен (Швеция) - 54,20
7. Фара Анашарси (Франция) - 54,24
8. Мариа Рус (Румыния) - 54,93
9. Лайа Форкаделл (Испания) - 54,97
800 м:
1. Светлана Клюка (Россия) - 2.01,99
2. Моника Градски (Германия) - 2.04,13
3. Майте Мартинес (Испания) - 2.04,16
4. Анета Лемеш (Польша) - 2.04,21
5. Вирджиния Фуке (Франция) - 2.04,90
6. Михаела Неаску (Румыния) - 2.07,09
7. Тересе Алепил (Швеция) - 2.08,13
8. Ребекка Лайн (Великобритания) - 2.11,04
3000 м:
1. Джо Пейви (Великобритания) - 8.52,54
2. Олеся Сырьева (Россия) - 8.58,27
3. Юстина Лесман (Польша) - 9.02,64
4. Сабрина Мокенхаупт (Германия) - 9.05,20
5. Анан Фарун (Франция) - 9.08,32
6. Татьяна Головченко (Украина) - 9.15,09
7. Сониа Бехарано (Испания) - 9.30,07
8. Корина Думбравеану (Румыния) - 9.39,26
9. Аннели Франссон (Швеция) - 9.45,74
400 м с барьерами:
1. Наташа Данверз (Великобритания) - 55,65
2. Евгения Исакова (Россия) - 55,82
3. Татьяна Терещук (Украина) - 55,87
4. Анджела Моросану (Румыния) - 55,99
5. Анна Йесен (Польша) - 56,74
6. Эрика Мертенссон (Швеция) - 57,68
7. Кора Оливеро (Испания) - 57,94
8. Ауроре Кассамбара (Франция) - 58,12
9. Клаудиа Маркс (Германия) - 58,72
3000 м с препятствиями:
1. Елена Сидорченкова (Россия) - 9.45,73
2. Роса Морато (Испания) - 9.49,81
3. Катаржина Ковальска (Польша) - 9.56,10
4. Элоди Оливар (Франция) - 9.57,15
5. Ида Нильссон (Швеция) - 10.04,78
6. Кристина Касандра (Румыния) - 10.08,08
8. Юлия Игнатова (Украина) - 10.30,60
9. Бирте Бультманн (Германия) - 10.50,03
Прыжки с шестом:
1. Моника Пирек (Польша) - 4,75
2. Ванесса Бослак (Франция) - 4,70
3. Настя Рыжих (Германия) - 4,55
4. Нароа Агирре (Испания) - 4,50
5. Кейт Деннисон (Великобритания) - 4,10
6. Линда Перссон (Швеция) - 4,10
7. Людмила Вайленко (Украина) - 3,90
Тройной прыжок:
1. Ольга Саладуха (Украина) - 14,10
2. Виктория Гурова (Россия) - 14,06
3. Аделина Гаврила (Румыния) - 14,00
4. Камилла Йоханссон (Швеция) - 13,75
5. Карлотта Кастрехана (Испания) - 13,68
6. Александра Фила (Польша) - 13,65
7. Тереса Нзола (Франция) - 13,24
8. Катя Побанц (Германия) - 12,99
9. Надиа Уильямс (Великобритания) - 12,55
Метание диска:
1. Франка Дитцш (Германия) - 65,54
2. Дарья Пищальникова (Россия) - 64,24
3. Николета Грасу (Румыния) - 61,91
4. Виолетта Потепа (Польша) - 60,94
5. Анна Содерберг (Швеция) - 60,68
6. Елена Антонова (Украина) - 59,60
7. Мелина Р. Мишон (Франция) - 55,56
8. Ираче Кинтанал (Испания) - 52,68
9. Зое Дерем (Великобритания) - 26,02
Метание копья:
1. Барбара Мадейчик (Польша) - 64,08
2. Фелициа Молдован (Румыния) - 60,49
3. Мерседес Чилла (Испания) - 60,22
4. Лада Чернова (Россия) - 59,87
5. Анника Суте (Германия) - 59,27
6. Ольга Иванкова (Украина) - 58,70
7. Голди Сайерс (Великобритания) - 56,75
8. Сара Вальтер (Франция) - 56,71
9. Анника Петерссон (Швеция) - 56,08