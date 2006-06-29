Уимблдон. Грудь сербки привлекла внимание фотографов

Из участниц стартовавшего в понедельник Уимблдонского теннисного турнира - главный объект охоты фотографов британских «желтых изданий» - по-прежнему россиянка Мария Шарапова. Однако, Шарапова на нынешнем Уимблдоне поводов для пикантных кадров пока не дает, а потому английским фоторепортерам вынужденно приходится переключаться на других теннисисток, передает «СпортОнлайн» .

Во вторник их героиней стала фактурная 19-летняя сербка Ана Иванович. Теннисистка из Сербии, проживающая во Франции, во время подач делала настолько размашистые движения рукой, что мощная Анина грудь того и гляди грозила выскочить из под декольте. Сербке то и дело приходилось приводить свою амуницию в порядок – Уимблдон славится своими строгими правилами и элементы здесь не то, что не поощряются, а напротив, строго наказываются. Любительницам нескромных нарядов на турнире грозят самыми серьезными санкциями, вплоть до дисквалификации.

Телодвижения Иванович, правда, пока остались без внимания директората турнира. Сербка, имеющая, кстати, множество поклонников и несколько фан-сайтов, мощными ударами загоняла по корту швейцарку Эммануэль Гальярди, и теперь встретится в 1/32 финала с британкой Сарой Борвелл.