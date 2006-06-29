Роналдо стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира

Гол Роналдо в матче 1/8 финала Бразилия – Гана стал 15-м для бразильца, таким образом, Зубастик стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира (имеются в виду финальные их части) за всю историю проведения этих соревнований, передает «Спорт.com.ua». Обладатель предыдущего рекорда, великий немецкий форвард Герд Мюллер поздравил бразильца с достижением, заметив, что «это не стало для него сюрпризом». Действительно, предполагать, что Роналдо забьет в Германии каких-то 3 мяча, было вполне логично. Также герр Мюллер заметил, что никогда не считал себя особенным рекордсменом, и что по-настоящему отличился в 58-м году француз Жюст Фонтэн, забивший в течение одного Мундиаля целых 13 голов.

Герду Мюллеру хватило двух ЧМ, чтобы отличиться 14 раз. Роналдо побил достижение немца за 3 чемпионата (и еще на одном, он сидел в запасе и проникался неповторимой атмосферой). В то же время, как отметил Мюллер, «это тоже очень трудно, в течение такого долгого периода пребывать в подходящей форме, особенно набирая ее в нужный момент. По поводу лишнего веса бразильского нападающего, Герд Мюллер заметил, что «Бразилия нуждается в Роналдо, у них нет более быстрого игрока впереди. Роналдо все еще очень быстр. Он не был на высоте в первых двух матчах бразильской сборной на турнире, но зато проявил себя в поединке с японцами».

Также Герд Мюллер заявил, что «Роналдо на сегодняшний день наиболее цельный нападающий, сильный во всех компонентах игры одновременно».