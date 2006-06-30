Матч с Италией покажут на улицах 6 городов Украины

Сегодняшний матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу - 2006 между сборными Украины и Италии будет транслироваться в прямом эфире на больших экранах в шести городах Украины. Соответствующей договоренности уже удалось достичь с городскими администрациями Киева, Львова, Харькова, Донецка, Днепропетровска и Одессы, пишет Лига.



В Киеве матч будет транслироваться Майдане Незалежности, в Харькове - в парке им. Горького, в Одессе - на Приморском бульваре, во Львове - в парке Богдана Хмельницкого, в Донецке - на площади перед НСК «Олимпийский», в Днепропетровске - на площади им. Ленина.



Напомним, что матч 1/8 финала между командами Украины и Швейцарии, который состоялся в понедельник, не транслировался на больших уличных экранах, поскольку проведение массовых мероприятий в городах Украины после 22:00 не разрешается законодательством. Сегодняшняя трансляция начнется в 21:50.