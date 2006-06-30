ЧМ-2006. Сегодня Украина сразится с Италией

Сегодня в 22.00 по киевскому времени на поле стадиона в Гамбурге состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Италии.





От Украины, уже сотворившей малую сенсацию своим выходом в ¼ финала, ждут сенсацию большую. При всем уважении к нашим соперникам по 1/16 и 1/8 финала, встреча с одним из грандов мирового футбола – сборной Италии – сможет дать настоящую оценку уровня игры украинской команды.





К сожалению, к этому матчу сборная Украины подошла с ощутимой потерей. Не будет играть Андрей Воронин, получивший микротравму в поединке со швейцарцами. Также, не исключено, что на поле не появится Анатолий Тимощук.



С другой стороны, уже отбыли дисквалификацию игроки обороны Русол и Свидерский. Возможно, состояние здоровья позволит сыграть и Езерскому.



Итальянцы тоже не избежали потерь. Не будет играть травмированный Неста. Матерацци пропустит матч из-за красной карточки, полученной в прошлом поединке. Не увидят зрители на поле Даниэле де Росси, Винченцо Якинта.