Л/атлетика. Кубок Европы.Украина была среди лучших

В испанской Малаге прошёл розыгрыш Кубка Европы по лёгкой атлетике.



Мужская сборная Украины, которая спустя четыре года вернулась в элитную компанию сильнейших европейских сборных, заняла в Испании 5 место.



Команда Украины набрала 103 очка и уступила Польше (107 очков), Великобритании (109), России (116) и Франции (118). Женская сборная Украины заняла в Малаге высокое 3 место. В третий раз в истории независимой Украины наши спортсменки входят в число призеров Кубка Европы (в 1993 Украина была 3-й, в 2004-м 2-й).





Отлично выступила в Испании Ольга Саладуха, которая победила в тройном прыжке с результатом 14.10 метра. В остальных дисциплинах украинкам не удалось подняться выше 3 места. Третьи места занимали наши бегуньи в эстафете 4х100 метров, Ирина Секачёва в метании молота (67.96 м), Татьяна Терещук в беге на 400 метров с барьерами (55.87 сек), Наталья Беркут в беге на 5000 метров (16:26.12 мин) и Наталья Тобиас в беге на 1500 метров (4:15.36 мин).





У мужчин отметим Ивана Гешко, который выиграл забег на 1500 метров (3:50.34 мин).а затем был вторым на 800-метровке (1:46.24 мин), и Сергея Лебедя, которому не было равных в беге на 5000 метров (14:16.83 мин).





Наши спортсмены рассматривали участие в Кубке Европы как важнейший этап подготовки к чемпионату Европы к Гётеборгу. И Ольга Солодуха, и Иван Гешко в своих интервью отмечали, что в Швеции они намерены показать более высокие результаты, передает «Наш спорт».