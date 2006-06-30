Холифилд выйдет на ринг 19 августа

43-летний бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Эвандер Холифилд 19 августа в Далласе выйдет на ринг против своего малоизвестного соотечественника Джереми Бейтса.



Об этом сообщает ALLBoxing.ru со ссылкой на информацию Fightnews.com. Послужной список 32-летнего Бейтса насчитывает 33 поединка, в 18 из которых он добился победы, одиннадцать проиграл и один поединок свел вничью.



Напомним, что последний раз Холифилд выходил на ринг в ноябре 2004 года, проиграв тогда единогласным решением судей Ларри Дональду.