ЧМ-2006. Блохин: Результат меня не волнует

Напряжение, витавшее вокруг украинской сборной в первые дни чемпионата, заметно спало – подвиг уже и так совершен. Раскрепощенность и станет, по мнению Блохина, козырем в матче с итальянцами, передает «Советский Спорт».



– Прошло три недели сбора здесь, в Германии, – констатирует Блохин. – У игроков накопилась психологическая усталость. Не буду скрывать, устал и я. Ребята хотят домой, к семьям, к женам. Но чемпионат мира бывает только раз в четыре года. Можно и потерпеть.



– Впереди исторический матч, не так ли?



– Да, пожалуй. Но историю мы уже сотворили. Думаю, что итальянцы подвержены стрессам, потому что на них давит ответственность за результат. А мы не боимся. Какой бы результат ни получился, меня это не волнует. Мы уже добились, чего хотели.



– Какие слабые места вы нашли у итальянской сборной?



– Это проблема Трапаттони. (Смех в зале). Простите, я оговорился, Липпи. Трапаттони и Липпи – два великих тренера…



– Не находите ли слишком суровым судейство на этом чемпионате?



– Если судьи будут продолжать в том же духе, я останусь без игроков. Со швейцарцами уже играли без защитников. Правда, все обошлось – мне чем хуже, тем лучше. Я принимаю суровое решение арбитров, когда игрок прыгает на соперника двумя ногами сзади. А когда дают карточку за обычное столкновение, этого понять не могу.



– Не слишком ли вы нервничаете? Даже на послематчевую серию пенальти одним глазком не взглянули.



– Я дебютировал на чемпионате мира как тренер. Хочется добиться результата. Психологически тяжело. Я ушел в раздевалку не из-за суеверия – перенервничал. В этот момент не мог помочь команде, потому что пенальти – это лотерея.



– Андрей Шевченко в своем интервью заявил: сборная Украины – национальные герои. Как вы относитесь к этому высказыванию?



– Кто это придумал? Шевченко?! Лично я делаю свою работу и все…