ЧМ-2006. Бразилия проиграет Франции, уверен Пеле

«Король футбола» Пеле, в предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Германии ставит не на своих соотечественников, а на французов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на немецкое информационное агентство ДПА.



«У меня плохие предчувствия» относительно этой встречи, заметил Пеле, напомнив, что «сборная Франции выиграла два последние матча у команды Бразилии на чемпионатах мира». «К тому же всего один раз в истории южноамериканская команда смогла стать победителем мирового футбольного первенства, проводившегося в Европе», - сообщил трехкратный чемпион мира. К слову, это удалось бразильцам, за которых играл Пеле в 1958 году на ЧМ в Швеции.



Как прореагировали на эти слова футболисты сборной, готовящиеся к субботнему матчу с французами, не известно. Не исключено, что они должны обрадоваться, если учесть, что до сих пор лучший футболист планеты ХХ века по версии Международной федерации футбольных ассоциаций редко делал правильные прогнозы.



В 1998 году Пеле прочил победу сборной Сербии и Черногории, которая вылетела в 1/8 финала. В 1994 году «король футбола» называл фаворитом команду Колумбии, а в 2002-м - сборные Франции и Аргентины. Ни одной из этих команд не удалось впоследствии даже выйти из групп после предварительного этапа.