ЧМ-2006. Матчи 1/4 финала ударят по расизму

Матчи за выход в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в Германии пройдут под знаком борьбы с расизмом в рамках проводимой ФИФА кампании, сообщили в МИД ФРГ, передает «РИА«Новости».



Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил в этой связи в МИД ряд известных политических и общественных деятелей, «которые на мировой арене выступают против расизма и ксенофобии».



В числе гостей Штайнмайера представитель МИД назвал специального докладчика ООН по расизму, расовой дискриминации и ксенофобии Дуду Дьена, еврокомиссара по вопросам образования и спорта Яна Фигеля и председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена.



После беседы глава МИД вместе со своими гостями отправится на столичный Олимпийский стадион, где в 19.00 по московскому времени должна начаться игра между сборными Германии и Аргентины. «Перед матчем впервые на ЧМ-2006 обе команды зачитают заявления против расизма», - сказал представитель МИД.