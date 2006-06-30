В России принят закон о «спортивном паспорте»

Государственная дума РФ в пятницу приняла закон о «спортивном паспорте». За соответствующие поправки в закон «О физкультуре и спорте в РФ» в третьем, окончательном, чтении проголосовали 424 депутата, двое воздержались, сообщает «РИА«Новости».



В соответствии с законом, «спортивный паспорт» будет документом единого образца для всех российских спортсменов, удостоверяющим их спортивную принадлежность и квалификацию. В документе также будет содержаться информация о спортсмене, имеющая отношение к его спортивной деятельности.



Как ранее отметили в думском комитете по физкультуре, спорту и делам молодежи, в России многие спортивные организации вводят для своих спортсменов такие паспорта. Вместе с тем, образец их не унифицирован, нет единой формы. Не уточнен также порядок ведения, учета и хранения «спортивного паспорта».



Введение единого паспорта позволит наладить в России учет спортсменов, улучшить контроль за состоянием их здоровья, прохождением учебно-тренировочной программы и участием в соревнованиях на протяжении всей спортивной деятельности.



Форма, содержание, порядок ведения, учета и хранения «спортивного паспорта» устанавливаются положением об этом документе, которое утверждает федеральный орган исполнительной власти в области физкультуры и спорта.