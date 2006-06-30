ЧМ-2006. Шевченко: Италия – бесспорный фаворит

Сборная Украины активно готовится к предстоящему матчу четвертьфинала ЧМ с командой Италии. Нападающий Андрей Шевченко, считает, что у его команды есть шанс выиграть эту встречу и выйти в полуфинал первенства, сообщает ИТАР-ТАСС.



"Разумеется, Италия является бесспорным фаворитом, однако мы попытаемся сделать все", - сказал он сегодня журналистам в Потсдаме под Берлином, где на время ЧМ расположилась команда Украины. "Наш единственный шанс - выйти на поле и показать хорошую игру, - подчеркнул форвард.- Для этого мы должны бросить на чашу весов прежде всего нашу сильную сторону - командную игру", - добавил бывший игрок итальянского клуба "Милан", проданный недавно в английскую "Челси".



"Разумеется, я очень хорошо знаю футболистов национальной команды Италии", - сказал Шевченко. Однако и им известны манера, стиль игры и возможности украинца. Форвард подчеркнул, что будет "особенно мотивированно играть" против бывших одноклубников из "Милана".