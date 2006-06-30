Блохин: Я не генерал. В «Динамо» я был майором

Перед матчем против Италии тренер сборной Украины Олег Блохин пообщался с прессой. Он ответил на ряд вопросов «МК»…





— Олег Владимирович, в каком физическом состоянии находится команда?



— Трудно сказать. Непросто, наверное, играть через два дня на третий, проведя 120 минут со Швейцарией, поэтому, я думаю, что команда немного подустала. Воронин точно выбыл на две недели. Зато все остальные здоровы и готовятся к игре.



— Насколько от отсутствия Воронина поменяется рисунок игры сборной?



— Мне что, рассказать вам всю тактику? Или лучше вы расскажите, а я поставлю. Газеты же мне диктуют: кого ставить, а кого нет. Пишут, что мы играем в прагматичный футбол, искренний футбол, еще какой-то футбол... Им не нравится футбол, в который играет сборная Украины, но мы — в одной четвертой! Знаете, как сказал тренер бразильцев: “Меня волнует, как выиграть чемпионат, а не как играть в красивый футбол!”. И он правильно говорит...



— Считаете ли вы игру против Италии самым важным матчем в истории украинской команды?



— У нас каждая игра важна для истории. А историю мы уже сделали. К тому же мы не боимся Италии, будем стремиться к победе. Я думаю, что сопернику тяжелее, поскольку он является фаворитом в нашей игре.



— Немецкая пресса называет вас генералом. Как вы к этому относитесь?



— Я не генерал. Когда я играл в “Динамо”, то был всего-навсего майором...