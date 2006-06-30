ЧМ-2006. Блохин: Пресса мне диктует, кого ставить на матч

Олег Блохин заявил, что сборная Украины независимо от результата четвертьфинала против команды Италии уже вписала свое имя в историю.



На пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против итальянцев главный тренер сборной Украины Олег Блохин выглядел весьма уставшим. Но, как сообщает «Чемпион», это было до тех пор, пока его не «развеселил переводчик», который неправильно перевел слова Блохина с русского на английский язык. В результате пришлось Блохину пришлось продемонстрировать свои познания в английском.



Главный тренер «жовто-блакитных» начал пресс-конференцию с того, что рассказал о физическом состоянии команды передматчем с итальянцами.



«Очень тяжело было играть со швейцарцами через два дня на третий и при этом провести 120 минут, – сказал Блохин. – Я думаю, что команда немного утомилась. Андрей Воронин стопроцентно выпал из игры на две недели, все остальные здоровы».



На вопрос иностранного журналиста, станет ли игра с Италией исторической, Блохин ответил: «Историю мы уже сделали и теперь можем играть расковано. Какой бы ни был результат у предстоящей игры, мы не будем сильно переживать».



«Италия в отличие от нас может больше поддаться волнению, ведь она фаворит нашей пары, а мы уже добились того, чего хотели», – заявил Блохин.



При этом главный тренер сборной Украины случайно сказал, что Италию тренирует Джованни Трапаттони, но тут же поправился и правильно заметил, что «скуадрой адзуррой» руководит Марчелло Липпи, добавив, что уважает обоих этих специалистов.



Отвечая на вопрос, сильно ли повлияет на тактику команда Блохина отсутствие травмированного Воронина, главный тренер сборной Украины вновь отмети, что журналист часто дают ему советы, кого ставить на игру.



«В прессе мне диктуют, кого ставить на матч, а кого нет, – сказал Блохин. – Пишут, что мы играем в прагматичный футбол. Может быть кому-то и не нравится наша игра, но мы уже вышли в четвертьфинал. Как сказал главный тренер сборной Бразилии Пакета (на самом деле Пакета тренирует сборную Саудовской Аравии, а бразильцев тренирует Паррейра – примечание Germany06.ru), у него главное задание – выиграть чемпионат мира, а не показать красивый футбол. Мы уже три недели находимся в Германии, и ребята утомились. Честно сказать, я тоже устал. Но чемпионат мира бывает не каждый день. Я понимаю, что команда хочет играть и дальше, но для этого требуется терпение».



Не оставил Блохин без своего внимания и проблему судейства на нынешнем чемпионате мира.



«Перед началом турнира нам пояснили правила, но, как эти правила трактуют судьи, не разъяснили, – рассказал Блохин. – Я не всегда могу понять, за что дают желтую карточку. Я понимаю, что предупреждение показывают за игру двумя ногами сзади, – потому нынешний чемпионат и установил рекорд по количеству желтых и красных карточек. Именно поэтому практически полкоманды у нас не могло сыграть со Швейцарией».



На вопрос, как может сумма премиальных повлиять на игру сборной Украины, Блохин ответил: «Прекрасно».



«Когда вы качественно выполняете свою работу – как сумма премиальных может сказать на ней? Наши футболисты – профессионалы, и они должны иметь стимул для своей работы, – заявил Блохин. – Люди должны получать за хорошую работу хорошие деньги. Если бы мы плохо играли, то не получили бы ни одной копейки».



Тут один из журналистов заметил, что деньги не должны стоять на первом месте, когда играешь за свою страну. На это Блохин сказал, что не нужно переделывать его слова и что он понимает, что на первом месте идет игра за свою страну и только потом деньги.



Кроме того, главный тренер «жовто-блакитных» сделал неожиданное признание, рассказав, что после матча с командой Испании, который украинцы проиграли со счетом 0:4, у врачей «жовто-блакитных» не было работы. «Футбол – не балет, и травмы в нем неизбежны. Только после матча с Испанией наши врачи не имели работы. Это означает, что в остальных матчах наша команда боролась, а в этом – нет».