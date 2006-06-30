ЧМ-2006. Липпи: Сила украинцев не в одном Шевченко

Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи не считает Андрея Шевченко главной звездой украинской команды. По мнению Липпи, передает Germany06.ru, считать, что игра Украины зависит от одного лишь Шевченко, в корне неправильно. И может привести к катастрофе.



30 июня в Гамбурге Италия встретится с Украиной в четвертьфинале чемпионата мира. Естественно, Липпи перед игрой спрашивали в основном про Шевченко. Андрей семь сезонов провел за «Милан», прекрасно знает любого из своих будущих соперников на поле. Наставник «скуадры адзурры» поспешил развеять все сомнению по поводу этого заблуждения.



– Шевченко, несомненно, великий игрок. Однако посмотрите. Украина два года подряд показывала фантастические результаты в отборочном турнире. Затем, уже на самом чемпионате мира, потерпела чувствительное поражение от Испании, но в итоге вышла в четвертьфинал. О чем-то это должно говорить. Нельзя забывать, что в трех последних матчах украинцы не пропустили ни одного гола. Значит, дело не в одном Шевченко, а в силе именно команды Украины.



– Я, изучая команду Украины заранее, как нашего возможного соперника по четвертьфиналу, пришел к такому выводу. У них немало интересных футболистов, и мне придется просто гадать, кем мой коллега Олег Блохин заменит травмированного Андрея Воронина.



Украина – потрясающе подготовленная команда в физическом плане. Вспомните матч со Швейцарией: после напряженного матча длиной в 120 минут украинцы играючи реализовали один пенальти за другим, тогда как у их соперников дрожали ноги.



Так что нам сейчас не главное - сдержать Шевченко. Главное - это сломить сопротивление сборной Украины. В ее составе, если кто не знает, выйдут на поле 11 футболистов, а не один.



Выступая традиционной пресс-конференции в Дуйсбурге, Липпи в четверг ушел от конкретного ответа на вопрос, в каком составе выйдет на игру с Украиной итальянская команда, в которой не будет двух ведущих центральных защитников. «Выпущу самый сбалансированный на данный момент состав. Мне говорят, что зря я в каждом матче меняю основных футболистов. Но в первую очередь мне нужны свежие игроки, которые способны бежать вперед», – отметил Липпи.



– К примеру, в групповом турнире Тотти выглядел явно уставшим. Я решил заменить его перед матчем с Австралией. Однако в концовке он все-таки вышел, добавил нашей команде энергии и в итоге реализовал победный пенальти...



На вопрос о возможных соперниках по полуфиналу – Аргентине или Германии – Липпи предпочел не отвечать. «Сейчас все мои мысли исключительно об Украине», – заявил Липпи. Но тему все-таки развил. «Мы проделали огромную работу на этом чемпионате мира и заслужили выхода в полуфинал. Оказаться среди четырех лучших сборных мира – это очень здорово. А дальше уже пойдет непредсказуемый футбол», – отметил Марчелло Липпи.



– Тотти пропустил перед чемпионатом мира несколько месяцев. Затем получили повреждения Дзамбротта и Гаттузо. И уже во время самого турнира выбыл Неста. Вы что, издеваетесь надо мной? Да, мы в последнее время старались играть в хороший атакующий футбол. Но когда столько игроков выбывает из-за травм… Проходит два-три матча, причем не товарищеских, а на чемпионатах мира, а мне уже начинают говорить, что мы играем не так, как ранее, когда побеждали с крупным счетом Германию. Теперь же нас называют старомодными…