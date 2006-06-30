Уимблдон: Сафин зачехлил ракетку

Марат Сафин проиграл в матче второго круга Уимблдона чилийцу Фернандо Гонсалесу в пяти сетах и завершил борьбу на турнире. Вышел в третий круг Дмитрий Турсунов, в трех сетах переигравший испанца Альберто Мартина. Продолжает борьбу и сестра Марата Сафина, Динара, которая в матче второго круга нанесла поражение американке Машоне Вашингтон.



Поединок Сафина и Гонсалеса продолжался 3 часа 22 минуты. В двух первых сетах преимуществом владел российский теннисист, который выиграл первую партию со счетом 6:4, а вторую со счетом 7:6 (7:4). Сафин был близок и к победе в третьей партии, несколько раз у него была возможность взять подачу соперника. Однако россиянин не только не сумел сделать брейк, но и при счете 4:4 в партии и 40:0 в гейме уступил свою подачу.



После этого он проиграл гейм на подаче Гонсалеса, а вместе с ним и третий сет – 4:6. В четвертой партии Сафин уступил в первом же гейме на своей подаче, затем восстановил равновесие, но ситуация в итоге повторилась – в середине сета он проиграл свою подачу и ответный брейк сделать уже не смог. То же самое произошло и в решающем сете. Таким образом, Гонсалес выиграл поединок со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:4.



Напомним, что Гонсалес обыграл Сафина во втором круге и предыдущего турнира "Большого шлема" – открытом чемпионате Франции. Но тогда борьба продолжалась четыре сета, сообщает «Лента.ru».



Дмитрий Турсунов за 1 час 44 минуты выбил из борьбы испанца Альберто Мартина. Борьба в этом матче шла лишь во втором сете, но в целом игра проходила с большим преимуществом россиянина. В итоге он победил со счетом 6:1, 7:5, 6:3 и теперь в третьем круге сыграет с хорватом Иваном Любичичем. Между собой эти соперники провели всего одну встречу – в первом круге Australian Open-2004 победу одержал Любичич.

Динара Сафина также вышла в третий круг турнира, со счетом 4:6, 6:4, 6:1 обыграв американку Машону Вашингтон. Следующей соперницей Сафиной будет представительница Сербии Ана Иванович. Завершила борьбу на Уимблдоне Анастасия Родионова, которая во втором круге проиграла со счетом 4:6, 4:6 австрийке Сибилл Баммер.