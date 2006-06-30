Теннис: Уимблдону мешает ЧМ по футболу

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили о том, что не будут транслировать на больших экранах, расположенных на Henman Hill (зоне вне теннисных кортов), матчи чемпионата мира по футболу, который проходит в Германии. По их мнению, болельщики, которые будут смотреть футбол, своими криками помешают теннисистам.



Таким образом, болельщики не смогут увидеть четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Португалии, который состоится в ближайщую субботу, 1 июля, в Гельзенкирхене. "Игроки не любят, когда посторонний шум отвлекает их от игры", - сказано в заявлении пресс-службы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, передает «Лента.ru».



Теннисные болельщики считают, что несмотря на всю важность проходящего сейчас Уимблдона, организаторы должны показывать на больших экранах самые важные моменты футбольного поединка. Руководитель клуба Йен Ричи отметил, что теннисные болельщики смогут следить за футболом через общую информационную систему Уимблдона.