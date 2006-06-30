Бокс. Рахман обещает покончить с Маскаевым

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Хасим Рахман, уверен, что 12 августа, когда пройдет его поединок с обязательным претендентом на титул Олегом Маскаевым, он сможет одержать победу нокаутом.



"На данном этапе все просто потрясающе, - заявил о своей подготовке к поединку Рахман. - Я чувствую себя очень сильным. Мои руки настолько быстры, насколько это необходимо для того, чтобы нокаутировать моего противника. В двух своих последних боях я боксировал все двенадцать раундов. Я обещаю всем поклонникам бокса, что 12 августа я собираюсь закончить бой быстрее. Для Маскаева все кончено", передает «Спорт Экспресс».