В Киргизии парламентарии тянули жребий на финал ЧМ-2006

Киргизские парламентарии разыграли между собой пять путевок на финальные матчи чемпионата мира по футболу, сообщает «РИА«Новости».



Как сообщил один из счастливчиков выигравший кстати путевку на финальный матч, депутат Мелис Эшимканов всего из 200 путевок выделенных республике ФИФА законодательному органу достались лишь пять. Путевки, чтобы никому не было обидно, депутаты решили поделить с помощью жребия.



«Решили разыграть по-советски, по-простецки - нарисовали на бумажках пять крестиков и кинули в чью-то кепку», - сообщил он.



Кстати международная федерация футбола оплачивает приглашенным лишь дорогу и билет на матчи, свое проживание в Германии депутаты оплатят сами.



Уже в субботу пятеро счастливчиков-парламентариев вылетят в Германию.