Фесенко советует Ющенко не ехать на футбол

Политолог Владимир Фесенко не советует Президенту Украины Виктору Ющенко ехать в Германию на матч сборных Украины и Италии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2006 года.



Как сказал политолог газете «Сегодня», в случае проигрыша украинской сборной болельщики могут перевести вину на Президента, как это было во времена президентства Леонида Кучмы, когда поражение команды связывали с его присутствием на стадионе.



«Как политолог я бы советовал Президенту лететь в Германию, но как болельщик я против. С точки зрения пиара это болельщикам понравится. Но с другой стороны, как болельщик могу сказать, что есть тенденция еще со времен Кучмы: если Президент приходит на матч, то команда проигрывает. Пусть дома болеет и коалицией занимается. По-видимому, все же это лучше», - сказал Фесенко.



Между тем, на всех футбольных матчах в Германии с участием сборной Украины присутствовали два экс-президента Украины – Леонид Кравчук и Леонид Кучма, пишет УНИАН.