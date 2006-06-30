Киев проведет Конгресс Европейского мотоциклетного Союза

С 30 июня по 2 июля в Киеве пройдет юбилейный 10-й Конгресс Европейского мотоциклетного Союза (UEM). Этот конгресс проводится ежегодно в разных европейских странах.



В нынешнем году это право, среди 196 участников 40 стран, завоевала Украина. Главная цель Европейского мотоциклетного союза – объединение и развитие мотоциклетного движения на континенте. Во время заседания Генеральной Ассамблеи Конгресса будут заслушены отчеты о работе UEM за 2005-2006 года и состоятся перевыборы руководящих органов на 2006-2010 года.



Торжественное заседание Конгресса начнется завтра, 1 июля, в 14.00 в «Президент-отеле Киевский» (ул. Госпитальная – 12). В торжествах участвуют: министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, президент Международной мотоциклетной федерации Франческо Зерби, почетный президент UEM Жан-Пьер Мужен и президент федерации мотоспорта Украины Вадим Копылов. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.