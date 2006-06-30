Беспалый надеется на подарок от сборной Украины

«Настоящие болельщики никогда не отворачиваются от своей сборной. Мы были со сборной Украины, когда ей было трудно, и я думаю, что это ей очень помогло, - сказал в разговоре с журналистами народный депутат, болельщик со стажем Борис Беспалый. - Наши ребята прошли в четвертьфинал, они оправдали наши ожидания. Хочется пожелать им убедительной победы - и в сегодняшнем матче против сборной Италии, и в дальнейших поединках».



«Футбол - это вид спорта, где лишь характера и желания мало, - отметил Беспалый. - Поэтому хочется пожелать игрокам сборной Украины забыть обо всем и просто свободно и раскованно играть в футбол, радовать болельщиков не только результатом, но и красивой игрой».



«Минимальную задачу на Чемпионате мира наши футболисты уже выполнили, поэтому хочется верить, что дальнейшие игры будут для наших ребят менее нервными. Италия - достойный соперник, и победа над трехразовыми чемпионами мира была бы замечательным подарком для нашей страны. Мы будем на это надеяться», - отметил народный депутат, сообщает пресс-служба «Нашей Украины».