Матч Италия – Украина покажут на Майдане в Киеве

Сегодняшний матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Италии киевляне и гости столицы смогут увидеть на большом экране, установленном на Майдане Незалежности.



Об этом в кулуарах Киевской горгосадминистрации корреспонденту «Главреда» сообщил мэр столицы Леонид Черновецкий. Напомним, что накануне к киевскому градоначальнику с официальной просьбой о показе матча на большом экране обращались министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, президент ФФУ Григорий Суркис и др.