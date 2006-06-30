Фергюсон опровергает переход Криштиану Роналдо в «Реал»

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон опроверг все слухи о том, что Криштиану Роналдо ведет переговоры о контракте с мадридским «Реалом».

Ранее на этой неделе, кандидат на пост президента «Реала» Хуан Мигель Вилльяр Мир утверждал, что он находится на грани подписания контракта с полузащитником «Юнайтед», чтобы получить поддержку своей избирательной компании.

Пресса цитировала слова и самого Роналдо, что он готов отправиться на «Сантьяго Бернабеу», если Вилльяр Мир будет избран президентом. Однако, сэр Алекс опроверг эти утверждения и настаивает, что Роналдо, у которого действует контракт с клубом до июня 2010, никуда не уходит. «С парнем нет никаких проблем, и я не ожидаю никаких проблем», - сказал сэр Алекс.

«Все эти годы, когда люди участвовали в президентской избирательной кампании в Мадриде, они всегда использовали такие клубы как наш. Они говорят о том, что они сделают для «Реала» и о том, что они купят больших игроков. Они уже пообещали купить приблизительно полдюжины игроков за прошедшие несколько недель, включая Роналдо и Фернандо Торреса из мадридского «Атлетико». Я уже сталкивался с этим время от времени. Это просто разговоры и попытка побудить людей голосовать за них», - добавил босс «Юнайтед», передает livesport.ru