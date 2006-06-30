Мэрион Джонс выступит на этапе «Золотой Лиги» в Париже

8 июля в Париже (Франция) пройдет второго этап серии "Золотая Лига" по легкой атлетике. В турнире примет участие знаменитая американская бегунья Мэрион Джонс. Напомним, что в этом сезоне Джонс предприняла возвращение в большой спорт после допингового скандала, связанного с фирмой BALCO, передает «Спорт-Экспресс». В прошлую пятницу она стала чемпионкой США на своей коронной стометровке.

В Париже главными соперницами Джонс будут действующая чемпионка мира Лорин Уильямс, чемпионка мира в беге на 60 метров в зале Мелиса Барбер (обе - США) и обладательница лучшего результата сезона в мире Шерон Симпсон (Ямайка).