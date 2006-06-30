ЧМ-2006. Италия – Украина. Стартовые составы

Через час на поле стадиона в Гамбурге начнется матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Италии и Украины.



Стартовые составы команд.



Италия: Джанлуиджи Буффон (1), Фабио Гроссо (3), Фабио Каннаваро (5), Андреа Барцали (6), Джанлука Дзамбротта (19), Дженнаро Гаттузо (8), Франческо Тотти (10), Мауро Каморанези (16), Симоне Перротта (20), Андреа Пирло (21), Лука Тони (9).





Украина: Александр Шовковский (1), Андрей Несмачный (2), Андрей Русол (6), Анатолий Тимощук (4), Олег Шелаев (8), Олег Гусев (9), Андрей Гусин (14), Максим Калиниченко (19), Руслан Ротань (21), Андрей Шевченко (7), Артем Милевский (15).