Ющенко: Сборную Украины ждут дома как победителей

Участие Украины в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу - большое достижение украинского спорта, что будет содействовать шансам нашего государства в борьбе за право принимать чемпионат Европы по футболу 2012 года. Об этом сегодня заявил Президент Виктор Ющенко, который посетил матч Украина-Италия в Гамбурге, сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.



По словам Президента, не смотря на поражение, сборную Украины ждут дома как победителей. Украинские игроки чрезвычайно много сделали для имиджа Украины и закрепили веру миллионов болельщиков в национальный спорт, убежден Ющенко. «Сейчас каждый украинец может гордиться нашей сборной», - сказал он.



По мнению Президента, игра с Италией была сложной и драматической, а соперником украинской сборной была одна из сильнейших команд Европы. При этом, считает Ющенко, украинские футболисты – новички на Чемпионате – достойно противостояли соперникам и демонстрировали командную игру.



«Важно, что сегодня Украина увидела чрезвычайно большое стремление украинской команды к победе. Все это вселяет нам надежду, что у украинской сборной впереди еще много важных побед», - сказал Ющенко.



Напомним, что матч Украина-Италия закончился со счетом 0:3 в пользу итальянской сборной.