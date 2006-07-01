ЧМ-2006. Британцы ставят рекордную сумму на победу своих

Британцы поставили около 50 млн. фунтов стерлингов на победу сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. «Это самая большая коллективная ставка на один футбольный матч за всю историю», - цитирует статью издания Evening Standard «РИА «Новости».



Британские букмекеры опосредованно предсказывают победу англичан с вероятностью вдвое выше, чем для сборной Португалии.



Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу португальцев в размере 23 к 10, а на англичан - 11 к 10, то есть уверенность в победе сборной Англии превышает здесь 90%. В Ladbrokes шансы англичан оцениваются как 11 к 10, португальцев - вдвое меньше, 11 к 5. Букмекеры в конторе Paddy Power также дают Португалии вдвое меньше шансов - 12 к 5, чем Англии (6 к 5). Предсказывая окончательный исход чемпионата мира, букмекеры все же отдают предпочтение сборным Германии и Бразилии. Англия опустилась со второго места на четвертое (ставки во всех трех главных конторах - 11 к 2).



Evening Standard сообщает, что один состоятельный болельщик поставил на завоевание англичанами Кубка мира 200 тыс. фунтов стерлингов при ставке в 6 к 1. В случае победы он получит 1,4 фунтов стерлингов.



ВВС ожидает, что матч Англия-Португалия будет смотреть около 35 млн. британцев.