ЧМ-2006. Павленко: Сборная Украина выложилась на 100%

Министр по делам молодежи, семьи и спорта Украины Юрий Павленко считает, что украинская сборная по футболу играла на максимуме своих возможностей. Об этом он сказал сегодня УНИАНу, комментируя результат четвертьфинального матча Чемпионата мира между сборными Украины и Италии.



«Мы приложили максимум своих возможностей. Был момент, когда мы могли сравнять счет, и это был бы перелом, но этого не произошло. В принципе, итальянцы заслужили такую победу», - сказал министр.



В то же время, по его словам, в любом случае игра нашей команды в четвертьфинале Чемпионата мира является огромным успехом украинских спортсменов. «Это огромный опыт и хороший пример на будущее», - подчеркнул Павленко. «В любом случае наши ребята молодцы, потому что играли до последней минуты, пытались забить гол», - добавил министр.



Напомним, что сборная Украины проиграла в четвертьфинальном матче команде Италии со счетом 0:3.