ЧМ-2006. Сердце болельщика не выдержало поражения Аргентины

На юге Бангладеш во время матча между сборными Аргентины и Германии от сердечного приступа умер местный житель, болевший за Аргентину. Как сообщили в полиции, у 38-летнего менеджера из Ноакхли во время победного гола немцев случился инфаркт, пишет «Газета.ru».



В Бангладеш есть два крупных клуба болельщиков – за Аргентину и Бразилию.



Как сообщалось ранее, ночью в Дакке любители футбола разгромили офис энергокомпании после того, как у них отключилось электричество. Беспорядки по этой же причине произошли в севером городе Джамалпур и северо-восточном Шайестагандж.