В «Борисполе» сборную Украины залили шампанским

Национальная сборная Украины по футболу вернулась в Киев после участия в Чемпионате мира-2006, сообщает Лига.



Вчера вечером в аэропорту «Борисполь» украинских футболистов и их тренеров встречали около трех тысяч болельщиков. Более часа футболисты не могли выйти с паспортного контроля, на котором их удерживал живой коридор поклонников. Игроков сборной поливали шампанским и посыпали конфетти.



На площади перед зданием аэропорта ликующие болельщики установили звуковую аппаратуру, и громогласное пение болельщиков стало своеобразным оформлением встречи. Только гимн Украины болельщики исполнили более 20 раз.



Отдельно от команды покинули Германию Андрей Шевченко и Сергей Ребров, которые вылетали другими рейсами.