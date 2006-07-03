ЧМ-2006. Шовковский признал свою вину

Откровенность делает честь голкиперу Александру Шовковскому. После матча он признал свою вину в первом пропущенном голе, о чем он сообщил «Советскому Спорту»…



– Пустил в ближний угол, это моя вина. Мяч на чемпионате быстрый, траекторию меняет произвольно, но это, конечно, не оправдание. Очень, очень жаль, что так быстро пропустили. Могла получиться совсем другая игра.



– Не удивило, что итальянцы действовали против дебютанта чемпионата мира от обороны?



– Чему удивляться?! Они боялись Шевченко. Вообще мало кто может сравниться с итальянцами в умении обороняться, а затем стремительно контратаковать. Мне со стороны виднее было – у Липпи в защите все отработано до мелочей.



– Вы пару раз поскользнулись. Что-то с газоном?



– Поле только внешне выглядит привлекательно. А проблем с ним хватает. Когда нога резко стартует, то неизбежно проскальзывает, газон не держит. Чтобы привести его в надлежащее состояние, организаторы даже перенесли нашу предматчевую тренировку на другой стадион. Но не помогло.



– Откуда такое невезение у везучей украинской сборной?



– Да уж, две перекладины, спаситель Дзамбротта на ленточке… Что ни говори, но это частности. Италия объективно сильнее. Мое мнение таково: мы не успели восстановиться эмоционально после победы над швейцарцами. Эмоций не хватило. У нас нет навыка, как у итальянцев, легко переходить от одного состояния к другому.



– Какую оценку вы, ветеран сборной, поставили бы команде за чемпионат мира?



– Украина в восьмерке сильнейших планеты. Команда достойна как минимум похвалы.



– О чем вы сейчас мечтаете?



– Отдохнуть, отключиться от всего. Правда, я пока не решил где. Скорее всего за чемпионатом мира я больше следить не буду. Слишком много футбола в голове. Представить страшно, новый сезон стартует уже в конце июля (квалификационными матчами Лиги чемпионов. – Прим. ред.). То есть времени на отдых почти нет.