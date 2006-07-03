Формула – 1: Шумахер выиграл Гран-при США

Состоялся 10-й этап чемпионата мира «Формула-1» - Гран-при США в Индианаполисе. Победителем стал немец Михаэль Шумахер, стартовавший с поул-позишн.



Семикратный чемпион мира только на первой трети дистанции выпустил вперед своего напарника Фелипе Массу. Эта победа стала для Шумахера третьей в этом сезоне, пятой в США и восемьдесят седьмой в карьере.



Вторым стал партнер Шумахера по «Феррари» Фелипе Масса, третьим - итальянец Джанкарло Физикелла из «Рено». Чемпион мира и лидер этого сезона Фернандо Алонсо стал лишь пятым. Свое первое очко в карьере и первое очко в истории «Торо Росо» завоевал Витантонио Льюцци, передает «Советский Спорт».



Отметим, что уже на первом круге случился грандиозный завал, в результате которого многие пилоты сошли с дистанции. А вообще финишировало всего девять машин, что является антирекордом этого сезона.