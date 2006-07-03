Бекхэм будет долго лечиться

Травма ахиллесова сухожилия вывела полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма из строя на срок до шести недель, информирует Sky Sports.



Футболист получил повреждение во время четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Португалии и был вынужден покинуть поле во втором тайме. Рентгеновские снимки подтвердили, что хавбек "Реала" повредил ахиллесово сухожилие и колено. По словам футболиста, в первом тайме игры он подвернул ногу, а после перерыва игрок соперника наступил ему на пятку, что привело к травме, передает «Спорт Экспресс».