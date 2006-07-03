Воры оставили Уимблдон без шампанского

Триста коробок с бутылками шампанского Lanson общей стоимостью 90 тысяч фунтов стерлингов были похищены со склада Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), где проходит Уимблдонский теннисный турнир.



Грабители проникли в клуб под видом подрядчиков, погрузили шампанское на машину и скрылись, передает BBC News. Представительница AELTC заявила, что грузовик был обыскан в соответствии со всеми правилами, после чего у приехавших были проверены документы, передает «Лента.ru».



Полиция узнала о случившемся только после того, как за шампанским приехал грузовик настоящих подрядчиков. После этого грабители, похитившие ящики с вином, были объявлены в розыск.