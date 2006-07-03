Допинг почти разрушил велоспорт

Глава Всемирного антидопингового агентства канадец Ричард Паунд считает, что допинговый скандал, разразившийся в преддверии велогонки «Тур де Франс», может разрушить велоспорт, сообщает ИТАР-ТАСС.



В связи с этим он призывает Международный союз велосипедистов занять жесточайшую позиции в борьбе против использования запрещенных препаратов в этом виде спорта. «Если руководство УСИ не отреагирует соответствующим образом на произошедшее, то имиджу велоспорта будет нанесен непоправимый урон», - отметил глава ВАДА.



Жертвой этого скандала стала казахстанско-немецкая команда «Астана- Вюрц», возглавляемая Александром Винокуровым, которую буквально накануне воскресного старта решено было снять с соревнований. Это произошло несмотря на то, что Арбитражный суд по спорту в Лозанне подтвердил, что у организаторов самой престижной велогонки-профи недостаточно доказательств для отстранение команды от участия в гонке.