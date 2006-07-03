ЧМ-2006. Немецкий вратарь пользовался шпаргалкой

Раскрыта тайна голкипера сборной Германии Йенса Леманна, отразившего в послематчевой серии в матче с аргентинцами два пенальти, сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на газету «Бильд ам зонтаг».



Перед ударами аргентинцев по своим воротам Леманн, доставал из правой гетры небольшую странную бумажку, читал, что в ней было написано, засовывал ее обратно, а потом прыгал именно в тот угол ворот, куда очередной аргентинец направлял свой удар.



О том, какие магические слова были написаны на бумажке размером 9 на 10 см, поведал популярной немецкой газете работающий с вратарями национальной сборной тренер Андреас Кепке. «Йенс и я перед игрой сели вместе и систематизировали всю имевшуюся у нас информацию о том, каким образом аргентинцы обычно пробивают пенальти», - рассказал Кепке.



Еще до этого Леманн обратился к своему старому тренеру в футбольном клубе «Шальке» Хуубу Стевенсу, с которым они вместе выиграли Кубок УЕФА в 1997 году, обладающему частным банком данных на этот счет. Он предоставил основному вратарю немецкой сборной всю информацию по 11-метровым ударам аргентинских игроков.



«Все это, конечно, не умещалось на кусочке бумаги. Я лишь написал имена игроков, которые, возможно, будут бить пенальти, и куда они обычно бьют», - признался Кепке, дав понять, какая колоссальная работа была проделана немецкими аналитиками для своей сборной.



Весьма показательно, что сам Леманн не проявлял бурной радости в тот момент, когда спас свою команду и превратился в кумира всей Германии. «От немецкого вратаря ждут, что он берет 11-метровые удары с пенальти», - скромно заявил страж немецких ворот. «Мы, все же, уговорили его немного улыбнуться», - добавил немецкий нападающий Мирослав Клозе.