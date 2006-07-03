ЧМ-2006. Сборная Англии разорила фанатов

По информации британской букмекерской конторы William Hill, азартные поклонники футбола потеряли более 25 миллионов фунтов (40 миллионов евро, 50 миллионов долларов) после поражения сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира от команды Португалии. Всего фанаты поставили на результат этого матча 36 миллионов фунтов.



По словам пресс-секретаря William Hill Грэма Шарпа, ставки на матч Англия – Португалия оказались самыми большими в истории. "Никогда еще на английскую команду в игровых видах спорта не делалось таких ставок. И очень печально для болельщиков, что наша сборная не сумела добиться победы", - подчеркнул Шарп, передает «Лента.ru».



Наиболее пострадавшим среди болельщиков стал арабский бизнесмен, который поставил на победу сборной Англии 200 тысяч фунтов стерлингов. Он трижды приходил в офис конторы и всякий раз приносил деньги. В один из приходов он принес 100 тысяч фунтов 50-фунтовыми купюрами. Эту сумму пересчитывал весь персонал конторы.