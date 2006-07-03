Зидана будут уговаривать не бросать карьеру игрока

Рамон Калдерон, победивший в президентских выборах «Реала», на пресс-конференции заявил, что бразилец Кака ближайший сезон проведёт в «Милане».



Об этом сообщают итальянские СМИ. «Главным тренером будет Фабио Капелло, спортивным директором – Предраг Миятович, – заявил Калдерон. – Я гарантирую, что, несмотря на нежелание «Милана», Кака ближайший сезон проведёт у нас, так же как и Фабрегас с Роббеном. Еще мы планируем приобрести Киву и Диарра и убедить Зидана не завершать карьеру», передает Germany06.ru.